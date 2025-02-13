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Опубликованы фото фигуристов с жеребьевки финала Гран-при России

Опубликованы фото с жеребьевки финала Гран-при России по фигурному катанию.

Соревнования стартуют 14 февраля в Красноярске.

Журналист Константин Лесик показал в своем телеграм-канале фото фигуристов с жеребьевки, которую посетили Аделия Петросян, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие участники финала Гран-при.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
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