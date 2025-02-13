ФФККР разрабатывает экипировку фигуристов с модельером Аленой Ахмадуллиной
ФФККР и модельер Алена Ахмадуллина разрабатывают экипировку для фигуристов.
Об этом на церемонии жеребьевки финала российской серии Гран-при в Красноярске сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
«Мы сейчас с Аленой Ахмадуллиной разрабатываем для нас экипировку. Много интересного нарисовали, хватит лет на 10 вперед, выбрать сложно», – сообщил Сихарулидзе.
Он предложил фигуристам совместно поработать над разработкой формы.
«Давайте создадим группу, я буду сбрасывать туда предложения, вы будете выбирать, что нравится, что нет. Таким образом получится, что вы сами создали себе экипировку», – добавил глава ФФККР.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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