ФФККР разрабатывает экипировку фигуристов с модельером Аленой Ахмадуллиной

ФФККР и модельер Алена Ахмадуллина разрабатывают экипировку для фигуристов.

Об этом на церемонии жеребьевки финала российской серии Гран-при в Красноярске сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

«Мы сейчас с Аленой Ахмадуллиной разрабатываем для нас экипировку. Много интересного нарисовали, хватит лет на 10 вперед, выбрать сложно», – сообщил Сихарулидзе.

Он предложил фигуристам совместно поработать над разработкой формы.

«Давайте создадим группу, я буду сбрасывать туда предложения, вы будете выбирать, что нравится, что нет. Таким образом получится, что вы сами создали себе экипировку», – добавил глава ФФККР.