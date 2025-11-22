Евгений Устенко: «Пусть Сизерон приезжает к нам на Гран-при России, тоже будут высокие уровни»

Устенко пошутил о выставлении уровней в танцах на льду, вспомнив Сизерона.

Российские танцоры Екатерина Миронова и Евгений Устенко оценили выступление в ритм-танце на Гран-при в Омске в интервью Евгении Медведевой и Максиму Транькову для Первого канала.

После ритм-танца Миронова и Устенко лидируют с результатом 77,80 балла.

– Ребят, почему такие лица? Где счастье?

Миронова: Я не знала, что мы лидируем, узнала только от вас. Сидела, переодевалась, смотрела в стену.

– Лидерство после первого дня вам добавляет уверенности или это все-таки больше ответственность?

Миронова: Я стараюсь не ожидать никаких результатов в принципе – мне морально легче так кататься. Завтра новый день, я вообще забуду, каким номером мы идем. Для меня это не имеет никакого значения. На данный момент мне просто важно успокоиться и готовиться к новому дню.

Устенко: Слава богу, что мы во второй разминке. Можно поспать чуть подольше. Это спасибо. В ритме всегда напрягаешься, чтобы попасть в разминку повыше и поспать подольше. Я не знаю, другие ребята зачем делают.

– Кать, твой крестный – Максим Сушинский. Каково тебе выступать на арене, где твой крестный – легенда?

Миронова: Я испытываю гордость за свою семью и своих родственников. Вот и все.

– А ты пробовала играть в хоккей?

Миронова: Я? Нет, никогда. Пробовать пока не хочу. Я боюсь отсутствия зубцов на коньках. Ну и определенный запах меня отталкивает в принципе от данного вида деятельности.

Устенко: А мне дороги мои зубы. Пока что я катаюсь в танцах на льду, мне надо улыбаться. Ну вот представьте – вы сидите в технической бригаде, а тут проезжаю я. Такой красивый и без переднего зуба. Явно больше пятерочки не поднимется.

– Вы знаете как прошел этап Гран-при в Финляндии? Там сейчас прям обсуждение идет из-за оценок, уровней. У вас все уровни сегодня выше, чем у Сизерона.

Устенко: Этап был ночью, так что мы уже спали. То, что у нас выше уровни – здорово. Пусть тогда они приезжают к нам на Гран-при России, тоже будут высокие уровни. У меня такая мысль.

Миронова: На самом деле мы над техникой очень хорошо работаем, спасибо большое.