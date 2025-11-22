13

Евгений Устенко: «Пусть Сизерон приезжает к нам на Гран-при России, тоже будут высокие уровни»

Устенко пошутил о выставлении уровней в танцах на льду, вспомнив Сизерона.

Российские танцоры Екатерина Миронова и Евгений Устенко оценили выступление в ритм-танце на Гран-при в Омске в интервью Евгении Медведевой и Максиму Транькову для Первого канала. 

После ритм-танца Миронова и Устенко лидируют с результатом 77,80 балла. 

– Ребят, почему такие лица? Где счастье?

Миронова: Я не знала, что мы лидируем, узнала только от вас. Сидела, переодевалась, смотрела в стену.

– Лидерство после первого дня вам добавляет уверенности или это все-таки больше ответственность?

Миронова: Я стараюсь не ожидать никаких результатов в принципе – мне морально легче так кататься. Завтра новый день, я вообще забуду, каким номером мы идем. Для меня это не имеет никакого значения. На данный момент мне просто важно успокоиться и готовиться к новому дню.

Устенко: Слава богу, что мы во второй разминке. Можно поспать чуть подольше. Это спасибо. В ритме всегда напрягаешься, чтобы попасть в разминку повыше и поспать подольше. Я не знаю, другие ребята зачем делают.

– Кать, твой крестный – Максим Сушинский. Каково тебе выступать на арене, где твой крестный – легенда?

Миронова: Я испытываю гордость за свою семью и своих родственников. Вот и все.

– А ты пробовала играть в хоккей?

Миронова: Я? Нет, никогда. Пробовать пока не хочу. Я боюсь отсутствия зубцов на коньках. Ну и определенный запах меня отталкивает в принципе от данного вида деятельности.

Устенко: А мне дороги мои зубы. Пока что я катаюсь в танцах на льду, мне надо улыбаться. Ну вот представьте – вы сидите в технической бригаде, а тут проезжаю я. Такой красивый и без переднего зуба. Явно больше пятерочки не поднимется.

– Вы знаете как прошел этап Гран-при в Финляндии? Там сейчас прям обсуждение идет из-за оценок, уровней. У вас все уровни сегодня выше, чем у Сизерона.

Устенко: Этап был ночью, так что мы уже спали. То, что у нас выше уровни – здорово. Пусть тогда они приезжают к нам на Гран-при России, тоже будут высокие уровни. У меня такая мысль.

Миронова: На самом деле мы над техникой очень хорошо работаем, спасибо большое.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЕвгения Медведева
Сердце Сибири
Евгений Устенко
logoГийом Сизерон
logoЛоранс Фурнье-Бодри
logoМаксим Траньков
танцы на льду
Екатерина Миронова
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон победили, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и
22 ноября, 19:15
«Я злюсь, ведутся странные игры». Элита танцев на льду не понимает оценки и бунтует
22 ноября, 09:40
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Шичина и Дрозд – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и, Пасечник и Чиризано – 6-е
22 ноября, 09:17
Главные новости
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»
вчера, 21:02
Мария Захарова выступит в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:58
Татьяна Тарасова: «Чикмарева и Янченков катались феноменально, делали элементы изумительные»
вчера, 17:11
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России
вчера, 16:41
Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России
вчера, 16:22
Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»
вчера, 16:09
Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»
вчера, 15:39
Александр Галлямов: «Ситуация пу-пу-пу»
вчера, 15:29Видео
Дмитрий Евгеньев: «Недоволен собой, доволен партнершей. Некоторые вещи можно было сделать в разы лучше»
вчера, 15:20
Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»
вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
вчера, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
вчера, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27