  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Антон Сихарулидзе: «Регламент финала Гран-при России не менялся никогда. Просто так намалевать его невозможно, я бы первый спросил – кто это сделал»
33

Антон Сихарулидзе: «Регламент финала Гран-при России не менялся никогда. Просто так намалевать его невозможно, я бы первый спросил – кто это сделал»

Антон Сихуралидзе заявил, что регламент Гран-при России «не менялся никогда».

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем сайте заменила документ о регламенте отбора на финал Гран-при. Согласно новым положениям, теперь учитывается выступление на декабрьском чемпионате страны, причем с коэффициентом 1,5. Из-за этого в финал серии не попали Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.

Глава ФФККР Сихарулидзе позже извинился за то, что на сайте был опубликован «регламент Спартакиады прошлого года, а не действующий регламент финала Гран-при».

– Тема среди наших болельщиков, фанов давно закрыта, я разъяснил все абсолютно четко. Регламент финала Гран-при ФФККР не менялся никогда. Во всех официальных документах есть четко описанные турниры, по которым формируются ребята, которые будут участвовать в ФГП.

Там прописаны два этапа Гран-при и чемпионат России. Есть свое количество баллов, которое зарабатывает каждый спортсмен за результаты и в юниорах, и во взрослых. Я отправил тренерам эти документы еще раз, хотя они не секретные.

Дело было в том, что наш сотрудник выложил на сайт регламент Спартакиады, которая проходила в прошлом году, мы тогда решили совместить Спартакиаду и финал Гран-при. Но регламент Спартакиады разрабатывала не федерация, а Минспорт. Никогда никто не дотрагивался до регламента финала Гран-при и не менял его в чьих-либо интересах.

Допущена была ошибка сотрудником федерации, мы за нее извинились, но мы никогда никого не обманули, я каждому прислал таблицу с баллами, которые ребята набрали за этот сезон. Я сам всех отсмотрел, гарантирую, что те, кто будут принимать участие, набрали соответствующие баллы. Регламент у нас не скрыт, он открыт. Это не секретная информация.

– Спортсмены не знали, что они не попали в финал, почему?

– Они не читают документы, к сожалению, я попросил их читать и не создавать атмосферу «блогер плюс». Они обратились к нам только после того, как подняли шум. Евгений Рукавицын интересовался своим учеником, после нашего разговора он ответил: «Вопросов больше нет». Да, мы выложили не тот документ, но это не значит, что по этой причине мы должны менять регламент реальных соревнований.

И главное, из каких соображений нам надо менять регламент в интересах спортсменов, которые не сильно отличились? Мне как президенту федерации это зачем? Просто так намалевать регламент невозможно, я бы первый спросил: кто это сделал.

Если уж говорить про меня лично, то мне интересно, чтобы в соревнованиях участвовали те, кто победили в соревнованиях по спортивному принципу. И чтобы не было скандалов из-за того, что кто-то, кто недостоин, поехал. Даже логика, с которой это преподносилось, для меня диковата, – сказал Сихарулидзе.

Нашей фигурке легче соврать, чем признать ошибку? Вот что не так с извинениями Сихарулидзе

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
Евгений Рукавицын
ФФККР
logoчемпионат России
logoСерия Гран-при России
logoАнтон Сихарулидзе
Министерство спорта России
logoСпартакиада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Худайбердиева об изменении регламента отбора в финал Гран-при: «Правильно дать лучшим спортсменам возможность соревноваться с лучшими»
894 февраля, 11:56
Даниелян о непопадании в финал Гран-при из-за изменения регламента: «Сначала думал, это неправда. Меня жестко морально «разорвало»
504 февраля, 10:18
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: финал Гран-при пройдет в феврале в Красноярске
2174 февраля, 06:10
Рекомендуем
Главные новости
Валиева не консультировалась с ФФККР насчет возвращения медалей после допинг-бана
3 минуты назад
Эдуард Карартынян: «Меня больше впечатляет сама программа, чем выполненные прыжки. Хочу всегда катать очень красиво»
18 минут назад
Мишин о Сихарулидзе во главе ФФККР: «При нем было хорошо, а будет еще лучше»
1934 минуты назад
Азиатские игры-2025. Кагияма выиграл короткую программу, Чха Чжун Хван – 2-й, Шайдоров – 4-й
7440 минут назад
Михаил Дегтярев: «Единогласное избрание Сихарулидзе – закономерный результат. Он пользуется поддержкой Минспорта, потому что имеет хороший управленческий опыт»
743 минуты назад
Татьяна Тарасова: «Жду от Сихарулидзе любви и понимания фигурного катания. Верю, что при нем нас допустят на международную арену»
10сегодня, 11:28
Сихарулидзе о судействе: «Мы очень активно проводим разборы. Мне самому очень важно понять, что наши судьи объективно оценивают»
27сегодня, 11:21
Сихарулидзе об олимпийском отборе: «Будем брать и прошлый год, и этот, и психологическую устойчивость. Финал Гран-при тоже будем учитывать»
99сегодня, 11:00
Илья Авербух: «Сихарулидзе проявил себя дипломатичным и стратегически сильным руководителем. Доверие, которое он вызвал, абсолютно оправдано»
17сегодня, 10:45
«Сихарулидзе активно начал свою работу, и мы видим результаты. Он хорошо справляется». Бестемьянова о главе ФФККР
13сегодня, 10:39
Ко всем новостям
Последние новости
Певица Ольга Серябкина: «Я поехала бы на соревнования, только если бы могла представлять Россию. Выступление под нейтральным флагом означает, что ты просто показываешь себя»
11сегодня, 09:54
Лазарев о Давыдове: «Сергей Дмитриевич меня всегда очень сильно поддерживает. Я тренируюсь у него и ничего менять не планирую»
4сегодня, 07:58
Азиатские игры-2025. Йошида и Морита лидируют после ритм-танца, Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин – 2-е
сегодня, 07:10
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
9 февраля, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
38 февраля, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
28 февраля, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
18 февраля, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
8 февраля, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
8 февраля, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Рекомендуем