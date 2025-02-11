Антон Сихуралидзе заявил, что регламент Гран-при России «не менялся никогда».

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) на своем сайте заменила документ о регламенте отбора на финал Гран-при. Согласно новым положениям, теперь учитывается выступление на декабрьском чемпионате страны, причем с коэффициентом 1,5. Из-за этого в финал серии не попали Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.

Глава ФФККР Сихарулидзе позже извинился за то, что на сайте был опубликован «регламент Спартакиады прошлого года, а не действующий регламент финала Гран-при».

– Тема среди наших болельщиков, фанов давно закрыта, я разъяснил все абсолютно четко. Регламент финала Гран-при ФФККР не менялся никогда. Во всех официальных документах есть четко описанные турниры, по которым формируются ребята, которые будут участвовать в ФГП.

Там прописаны два этапа Гран-при и чемпионат России. Есть свое количество баллов, которое зарабатывает каждый спортсмен за результаты и в юниорах, и во взрослых. Я отправил тренерам эти документы еще раз, хотя они не секретные.

Дело было в том, что наш сотрудник выложил на сайт регламент Спартакиады, которая проходила в прошлом году, мы тогда решили совместить Спартакиаду и финал Гран-при. Но регламент Спартакиады разрабатывала не федерация, а Минспорт. Никогда никто не дотрагивался до регламента финала Гран-при и не менял его в чьих-либо интересах.

Допущена была ошибка сотрудником федерации, мы за нее извинились, но мы никогда никого не обманули, я каждому прислал таблицу с баллами, которые ребята набрали за этот сезон. Я сам всех отсмотрел, гарантирую, что те, кто будут принимать участие, набрали соответствующие баллы. Регламент у нас не скрыт, он открыт. Это не секретная информация.

– Спортсмены не знали, что они не попали в финал, почему?

– Они не читают документы, к сожалению, я попросил их читать и не создавать атмосферу «блогер плюс». Они обратились к нам только после того, как подняли шум. Евгений Рукавицын интересовался своим учеником, после нашего разговора он ответил: «Вопросов больше нет». Да, мы выложили не тот документ, но это не значит, что по этой причине мы должны менять регламент реальных соревнований.

И главное, из каких соображений нам надо менять регламент в интересах спортсменов, которые не сильно отличились? Мне как президенту федерации это зачем? Просто так намалевать регламент невозможно, я бы первый спросил: кто это сделал.

Если уж говорить про меня лично, то мне интересно, чтобы в соревнованиях участвовали те, кто победили в соревнованиях по спортивному принципу. И чтобы не было скандалов из-за того, что кто-то, кто недостоин, поехал. Даже логика, с которой это преподносилось, для меня диковата, – сказал Сихарулидзе.

Нашей фигурке легче соврать, чем признать ошибку? Вот что не так с извинениями Сихарулидзе