Даниелян о непопадании в финал Гран-при из-за изменения регламента: «Сначала думал, это неправда. Меня жестко морально «разорвало»

Даниелян заявил, что его морально разорвало из-за непопадания в финал Гран-при.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны – из-за этого Артур Даниелян, Матвей Ветлугин и Андрей Мозалев не попали в список участников.

– Как ты узнал про то, что не поедешь на финал Гран-при?

– В тот день я хотел лечь спать пораньше, меня вырубало. И тут мне начинают писать. Посмотрел, что случилось. Сначала думал, это неправда, какой-то «байт» – кто в ночи такое делает? Потом прислали информацию, что все это официально... Меня это жестко морально «разорвало».

Сразу позвонил маме, сказал, что никуда не едем, откатываю старт и решаю, что делать дальше.

Утром пришел на тренировку, я никакущий, не смог заснуть толком. Евгений Владимирович (Рукавицын) тоже был расстроен, тоже плохо спал ночью, мы поговорили, и стало легче.

Мне сказали, что я не еду, я ничего не смогу с этим сделать. Он меня спросил, что мы глобально потеряли. Я потерял путевку на финал Гран-при, еще раз выступить перед зрителями и судьями, поборолся бы за восьмерку-десятку. Может, при удачном раскладе, тогда бы я начал следующий сезон с открытых прокатов. А глобально я ничего не потерял, гарантированно я бы не занял там высокое место, в квалификации на Олимпиаду я и так не участвую, сборная – мимо.

В следующем сезоне надо еще добавлять, чтобы на главные старты попадать без вопросов.

– Болельщики продолжают за вас бороться. Если вдруг федерация решит добавить вас, ты готов поехать? Видел, ты заявился в шоу в те даты.

– У меня появилось шоу в связи с тем, что я не еду. Но, если меня добирают, я сразу же начинаю раскатывать новые ботинки. В случае допуска – форма у меня хорошая, за один-два дня она не слетит. Если будет возможность выступить – хорошо, я готов, – сказал Даниелян.