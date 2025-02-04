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Худайбердиева об изменении регламента отбора в финал Гран-при: «Правильно дать лучшим спортсменам возможность соревноваться с лучшими»

Худайбердиева считает правильным изменение правил отбора в финал Гран-при.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. В новом регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны.

Из-за этого Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян не попали в список участников. Вместо них выступят Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов.

«Главная заруба среди спортсменов должна произойти там, где встретятся все вместе в одинаковых условиях. Можно же придумать, что у кого-то этап по конкуренции был сложнее/легче, не то судейство, не то качество льда или другой часовой пояс. Вот чемпионат России в Омске, как и задумывалось, поставил всех на свои места.

А теперь давайте вспомним еще одно важное уточнение: испокон веков финал Кубка России (читай – финал Гран-при России) был турниром для возможности отобраться в сборную команду страны или хотя бы в ее запас. Эдакий второй шанс для тех, кому немножко не хватило в декабре. И вот неожиданность, но как так совпало, что мушкетеры, получившие путевки на финал, стройным рядом заняли 6-е, 7-е и 8-е места – именно ту заветную путевку в запас. И как итог – 11-е, 12-е и 16-е места у первых трех по итогам чемпионата России.

Поймите меня правильно. Я громче всех пою «На сиреневой луне» Матвея, нежной любовью болею за харизму Артура и тоже могу вечно смотреть на огонь, воду и корабли Мозалева. Никого из них не было в сборной команде сезона, а на главном турнире ребятам немного не повезло, такое тоже бывает. И что тогда спортивный принцип? Я думаю, что все-таки правильно дать лучшим спортсменам возможность соревноваться с лучшими.

Главный вопрос, конечно же, – почему допустили такое? Полагаю, федерация не допустила развития подобного сценария. Ну кто ж будет думать в ноябре, что спортсмены, набравшие очки по итогам этапов, провалятся на чемпионате страны? Нет, конечно. Там тоже работают люди, которые хотят только добра и успеха спортсменам. Сработал человеческий фактор. Допуск до квалификации, новогодние праздники (а что, все роботы, что ли?), Российско-китайские игры (представляете, сколько организационных вопросов урегулировано на турнире в Сахалине), прыжковый чемпионат, подготовка к юниорскому первенству, которое пройдет со дня на день.

А ведь все мы просто увидели на просторах интернета какую-то разноцветную таблицу по окончании серии с какими-то подчеркиваниями, кто попадает на финал, кто на ЧР. Ее действительно создали болельщики на основе прошлогоднего регламента, который не удалили с сайта. Да, сработал человеческий фактор, и ФФККР принесла публичные извинения. Но официальных списков нигде не было, никого ни о чем не предупреждали, о чем свидетельствуют те же фотографии из отпуска Макара с супругой или заявление Ивана Попова, что он начинает подготовку к турниру.

А что такого сложного в том, чтобы просто добавить троих, не отбирая ни у кого возможности соревноваться? И все довольны были бы, нет? К сожалению, не все так просто. Во-первых, эфирное время. Во-вторых, это дополнительная разминка, соответственно, большее количество заливок и в конечном итоге – эфирного времени.

Ну и самое главное, в-третьих, это не чемпионат России. Суть турнира в том, чтобы сильнейшие соревновались с сильнейшими, а не со всеми. Отбор на финал Гран-при должен быть жестче, чем на чемпионат страны, иначе это два одинаковых турнира без особой разницы. Те же фигуристы, только в профиль», – написала Елизавета Худайбердиева в колонке на сайте «Матч ТВ».

Нашей фигурке легче соврать, чем признать ошибку? Вот что не так с извинениями Сихарулидзе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoСерия Гран-при России
logoМатвей Ветлугин
logoМакар Игнатов
logoДаниил Самсонов
ФФККР
logoЕлизавета Худайбердиева
logoАртур Даниелян
мужское катание
танцы на льду
logoсборная России
Иван Попов
logoчемпионат России
logoАндрей Мозалев
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