Федерация изменила регламент финала Гран-при России за 3 недели до старта. Мозалев, Ветлугин и Даниелян не проходят на турнир

В фигурном катании изменили правила выхода в финал Гран-при России.

Федерация фигурного катания России (ФФККР ) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 13 по 17 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России, причем с коэффициентом 1,5.

«К соревнования Кубок России – Ростелеком Гран При России (финал) допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы баллов Рейтинга, набранных на 2 (двух) Всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран При России» и Ростелеком-чемпионате России», – говорится в обновленном регламенте.

Обновление появилось на сайте ФФККР 22 января 2025 года, то есть после окончания всех отборочных этапов.

Самые большие изменения в составе случились у мужчин. Андрей Мозалев , Матвей Ветлугин и Артур Даниелян , ранее отобравшиеся по итогам серии Гран-при, не проходят в финал по новым правилам. Их в топ-12 рейтинга заменили Макар Игнатов , Даниил Самсонов и Иван Попов .