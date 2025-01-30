Ангелопол отчислен из группы Линичук за регулярное нарушение тренировочного процесса

Фигурист Валерий Ангелопол отчислен из группы Натальи Линичук из-за нарушений.

Об этом сообщается в соцсетях команды Линичук, которая работает в академии «Ангелы Плющенко». В качестве причины указаны «регулярные нарушения тренировочного процесса» со стороны 21-летнего спортсмена.

В 2023 году Ангелопол выигрывал финал Гран-при России в танцах на льду вместе с Василисой Кагановской. Впоследствии он катался с Ариной Ушаковой и Александрой Шинкаренко, но дуэты с ними также распались.

В августе 2024-го Ангелопол начал совместные тренировки с Дарьей Каревой. Однако они объявляли о пропуске текущего сезона из-за того, что пока не могут выступать по одному разряду.

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