Ангелопол отчислен из группы Линичук за регулярное нарушение тренировочного процесса
Об этом сообщается в соцсетях команды Линичук, которая работает в академии «Ангелы Плющенко». В качестве причины указаны «регулярные нарушения тренировочного процесса» со стороны 21-летнего спортсмена.
В 2023 году Ангелопол выигрывал финал Гран-при России в танцах на льду вместе с Василисой Кагановской. Впоследствии он катался с Ариной Ушаковой и Александрой Шинкаренко, но дуэты с ними также распались.
В августе 2024-го Ангелопол начал совместные тренировки с Дарьей Каревой. Однако они объявляли о пропуске текущего сезона из-за того, что пока не могут выступать по одному разряду.
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