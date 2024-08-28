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Видео
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«Мы очень стараемся и много работаем». Ангелопол и Карева показали видео с тренировки

Валерий Ангелопол и Дарья Карева показали видео с тренировки

«Мы очень стараемся и много работаем, спасибо тем, кто в нас верит», – говорится в подписи.

Ангелопол и Карева встали в пару 22 августа. Они тренируются у Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм Валерия Ангелопола
logoсборная России
танцы на льду
видео
logoВалерий Ангелопол
Дарья Карева
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