«Мы очень стараемся и много работаем». Ангелопол и Карева показали видео с тренировки

Валерий Ангелопол и Дарья Карева показали видео с тренировки

«Мы очень стараемся и много работаем, спасибо тем, кто в нас верит», – говорится в подписи.

Ангелопол и Карева встали в пару 22 августа. Они тренируются у Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко.