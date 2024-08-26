Ангелопол ускорился – четвертая партнерша за год! А прежняя сожгла его футболку

У главного источника пацанских цитат нашей фигурки снова новая партнерша (уже четвертая за год) – Валерий Ангелопол встал в пару с Дарьей Каревой .

Что, опять?!

Вообще, если смотреть на всю карьеру Валерия, то Карева даже не четвертая партнерша, а восьмая.

Но в последнее время Валерий ускорился.

Что ж, пора знакомиться с очередной партнершей.

1. Дарье Каревой – 16 лет. Еще в прошлом сезоне она выступала в одиночном катании – ездила на юниорские этапы Гран-при России, но выше 11-го места не поднималась. В танцы Дарья перешла только полгода назад – в марте появилась в группе Натальи Линичук в Академии Плющенко.

До Ангелопола пробовала с другим партнером, но не сложилось. И в это время под руку как раз попался Ангелопол, расставшийся с Александрой Шинкаренко.

Поначалу идея была в том, что Валерий просто поможет Дарье освоиться в новом виде, но потом вектор сменился – получилась пара. Хотя, судя по всему, Ангелополу и выбирать не приходилось – вряд ли после прошлых скандалов к нему выстраиваются очереди из кандидаток.

Валерий даже с тренером поругаться успел – Линичук отказалась с ним работать с аргументом «в скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь – докажи это на тренировках и соревнованиях».

Пришлось извиняться. Ангелопол выдал огромный пост в соцсетях с посылом к Линичук, и сотрудничество возобновили. Но теперь точно до первой ошибки – вряд ли тренер потерпит выкрутасы Валерия во второй раз.

2. Несколько дней назад Ангелопол и Карева официально объявили о том, что встали в пару.

«Хочу вам кое-что рассказать! Сегодня день рождения у одной очень крутой девчонки! Дорогая Даша, поздравляю тебя с твоим днем! Оставайся всегда такой же сильной, целеустремленной, талантливой и смелой! И в спорте, и в жизни!

Пусть все твои мечты исполняются, а счастье приумножается! Желаю много улыбок, здоровья, а еще крепких нервов, как стальные канаты, ведь теперь мы катаемся в паре. С днем рождения!

P.S. Мы с Дашей решили объявить о нашем сотрудничестве именно сегодня, в такой замечательный день! Пусть сбудется все задуманное», – написал фигурист.

В соцсетях Валерия опять много счастливых фоток с тренировок – очередной виток карьеры пошел по кругу. Главное – надолго ли?

Карева и Ангелопол хорошо подходят друг другу по антропометрии (в отличие от той же Шинкаренко): рост Дарьи 160 см, Валерия – около 170 см.

Но дело, конечно, не в этом. Основной вопрос – справится ли Валерий с собственным характером и не начудит ли снова?

3. С прошлыми партнершами Валерий расставался не только из-за данных. С Кагановской он рассорился из-за памятной истории с контрактом, с Шинкаренко – вроде бы без скандала, но похоже, что и там все непросто.

Сам Ангелопол заверял, что проблем не было: «Друзья, мы не ссорились, это чистая правда. Антропометрия, травмы, контракты ни при чем. Я понимаю, что прошлый год и скандалы сильно сформировали определенное мнение, но в данной ситуации это не имеет никакого отношения».

Но Александра, видимо, так не думает. Накануне фигуристка показала занятное видео, которое начинается с вопроса: «Как ты так быстро все прощаешь?»

А в ответ Шинкаренко символично бросает в огонь футболку с фамилией Ангелопол (да, у Валерия есть линия одежды).

Кажется, вопрос не в том, что получится у Ангелопола с новой партнершей, а в том, насколько их хватит.

«Я не стал закомплексованным говном». Почему фигурист Ангелопол сменил третью партнершу за год?

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?

Фото: instagram.com/_valeriy_angelopol_