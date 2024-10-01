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Тарасова о том, что Ангелопол и Карева пропустят сезон: «Эти непрофессионалы сегодня катаются, завтра нет. Кому это интересно?»

Тарасова назвала Ангелопола и Кареву непрофессионалами.

Дарья Карева и Валерий Ангелопол сегодня сообщили, что пропустят сезон.

«А мне зачем о нем думать вообще? У нас разве некому кататься? Есть много пар, за ними интересно наблюдать. А эти непрофессионалы сегодня катаются, завтра нет. Кому это интересно? Мне вот точно неинтересно», – сказала Татьяна Тарасова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
танцы на льду
logoВалерий Ангелопол
Дарья Карева
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