Тарасова о том, что Ангелопол и Карева пропустят сезон: «Эти непрофессионалы сегодня катаются, завтра нет. Кому это интересно?»
Тарасова назвала Ангелопола и Кареву непрофессионалами.
Дарья Карева и Валерий Ангелопол сегодня сообщили, что пропустят сезон.
«А мне зачем о нем думать вообще? У нас разве некому кататься? Есть много пар, за ними интересно наблюдать. А эти непрофессионалы сегодня катаются, завтра нет. Кому это интересно? Мне вот точно неинтересно», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости