Карева и Ангелопол пропустят сезон-2024/25 из-за того, что не могут выступать по одному разряду

Карева и Ангелопол пропустят сезон-2024/25 из-за разницы в спортивных разрядах.

В августе стало известно, что Дарья Карева и Валерий Ангелопол начали совместные тренировки.

«Есть новости! К сожалению, мы с Дашей в силу возраста и из-за различий в спортивных классификациях не можем выступать на соревнованиях в 2024 году.

Но чтобы не терять время понапрасну, мы приготовили для вас сюрприз вместе с Яной Александровной (Рудковской ) и Евгением Викторовичем (Плющенко ). Мы с Дашей примем участие в шоу «Русалочка» в Санкт-Петербурге с 25.10 по 27.10.

Сюрпризом и отличием от прошлого года будет наш сольный номер. А каким он получится, вы сможете увидеть уже совсем скоро. До встречи в Питере!» – написал Ангелопол.

Каревой на 1 июля 2024 года было 15 лет, она не может выступать по разряду мастер спорта, 20-летний Ангелопол имеет разряд мастера спорта и не может выступать по разряду кандидат в мастера спорта.

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