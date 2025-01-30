В авиакатастрофе с фигуристами в Вашингтоне, вероятно, никто не выжил. Спасательная операция завершается
Об этом сообщил глава пожарной службы и скорой медицинской помощи столицы США Джон Доннелли.
«На данный момент мы не думаем, что в этой катастрофе есть выжившие. Мы извлекли [тела] 27 человек, находившихся в самолете, а также одного из вертолета.
Мы переходим от спасательной операции к операции по восстановлению», – заявил Доннелли.
Самолет Bombardier CRJ700, который направлялся из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека, включая четырех членов экипажа.
По информации СМИ, рейсом летели несколько фигуристов и тренеров, в том числе чемпионы миры 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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