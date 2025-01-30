Фигуристы Лейн, Хан, Апарисио, Ливингстон, Кей и Янг были среди пассажиров самолета, разбившегося в США (RT)
Рейс самолета 5342 American Airlines ранее вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека, о выживших не сообщалось. Идет поисково-спасательная операция.
По информации RT, среди пассажиров были фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг. Эти спортсмены проходили Национальный лагерь развития фигурного катания в Уичито.
В списке, опубликованном Channel2 Now, также числится фигурист Эдвард Чжоу.
Ранее сообщалось, что на борту потерпевшего крушение самолета находились чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
26 января в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию.
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