На чемпионате Европы объявили минуту молчания в память о жертвах авиакатастрофы в США

Соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию начались с минуты молчания.

В ночь на 30 января потерпел крушение самолет Bombardier CRJ700, который направлялся из Уичито в Вашингтон. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека – о выживших не сообщалось, идет поисково-спасательная операция.

По информации СМИ, этим рейсом летели несколько спортсменов и тренеров , в том числе чемпионы миры 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

На чемпионате Европы в Таллине сегодня проходят мужские короткие программы. Перед началом турнира была объявлена минута молчания.

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?