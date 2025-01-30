На чемпионате Европы объявили минуту молчания в память о жертвах авиакатастрофы в США
Соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию начались с минуты молчания.
В ночь на 30 января потерпел крушение самолет Bombardier CRJ700, который направлялся из Уичито в Вашингтон. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека – о выживших не сообщалось, идет поисково-спасательная операция.
По информации СМИ, этим рейсом летели несколько спортсменов и тренеров, в том числе чемпионы миры 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
На чемпионате Европы в Таллине сегодня проходят мужские короткие программы. Перед началом турнира была объявлена минута молчания.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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