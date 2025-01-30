Федерация фигурного катания России: «Шокированы и глубоко опечалены трагедией в Вашингтоне. Искренне соболезнуем родным и близким погибших»

ФФККР выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой с фигуристами в США.

Самолет Bombardier CRJ700, который направлялся из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека – о выживших не сообщалось, идет поисково-спасательная операция.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. По информации СМИ, рейсом летели спортсмены и тренеры , в том числе чемпионы миры 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ), российские фигуристы, тренеры, судьи и специалисты шокированы и глубоко опечалены трагедией, произошедшей в Вашингтоне.

Все мы искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также Ассоциации фигурного катания на коньках США, потерявшей в этой авиакатастрофе талантливых спортсменов-юниоров и квалифицированных тренеров. Некоторые из них были нашими соотечественниками и в свое время внесли значимый вклад в отечественное фигурное катание на коньках.

Светлая память...» – говорится в сообщении ФФККР.