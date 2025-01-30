Журова об авиакатастрофе в Вашингтоне: «Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Россия готова оказать помощь США»

Светлана Журова заявила, что Россия готова помочь США в связи с авиакатастрофой.

Самолет Bombardier CRJ700, который направлялся из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека – о выживших не сообщалось, идет поисково-спасательная операция.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. По информации СМИ, на борту Bombardier находились несколько спортсменов и тренеров , в том числе чемпионы миры 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Пока окончательных списков нет, но слышала, что на борту были наши соотечественники, люди с российскими паспортами, тренеры и фигуристы.

Россия готова оказать помощь США, если были и наши граждане, и выполнить все необходимые мероприятия, которые будут необходимы родственникам погибших», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?