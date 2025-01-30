  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Журова об авиакатастрофе в Вашингтоне: «Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Россия готова оказать помощь США»
16

Журова об авиакатастрофе в Вашингтоне: «Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Россия готова оказать помощь США»

Светлана Журова заявила, что Россия готова помочь США в связи с авиакатастрофой.

Самолет Bombardier CRJ700, который направлялся из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека – о выживших не сообщалось, идет поисково-спасательная операция.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. По информации СМИ, на борту Bombardier находились несколько спортсменов и тренеров, в том числе чемпионы миры 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Пока окончательных списков нет, но слышала, что на борту были наши соотечественники, люди с российскими паспортами, тренеры и фигуристы.

Россия готова оказать помощь США, если были и наши граждане, и выполнить все необходимые мероприятия, которые будут необходимы родственникам погибших», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
происшествия
logoСветлана Журова
logoсборная США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Федерация фигурного катания России: «Шокированы и глубоко опечалены трагедией в Вашингтоне. Искренне соболезнуем родным и близким погибших»
530 января, 11:23
Дегтярев об авиакатастрофе с фигуристами в США: «Это трагедия для мировой спортивной семьи, и сегодня мы скорбим все вместе»
530 января, 11:13
Опубликован отрывок переговоров диспетчеров после крушения самолета в США, на котором были фигуристы
4030 января, 10:52
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Петрыкина, Сяо Хим Фа, Бричги, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами
11вчера, 22:33
Чемпионат Санкт-Петербурга. Гущина, Кшецкая, Фурсова, Нестерова, Овчинникова, Киселева выйдут на лед с произвольными программами
30вчера, 22:05
Чемпионат Санкт-Петербурга. Угожаев, Гуменник, Ветлугин, Даниелян, Строганов, Зонов представят произвольные программы
1вчера, 22:03
Адам Сяо Хим Фа: «Остается признать – пока я не в состоянии выступать на 100%. Рад медали, но мне нужно очень много работать, чтобы вернуться в нужную форму»
1вчера, 21:44
Итальянский фигурист Мемола смотрел прокаты Трусовой и Костылевой перед тем, как взять серебро на Евро: «Спасибо девочкам за вдохновение»
16вчера, 21:35
Бричги о победе на чемпионате Европы: «Я до сих пор в шоке, немного не понимаю, как я оказался с золотом. Точно не ждал этого»
7вчера, 21:34
Николай Мемола: «Сегодня я испытал столько радости на льду. Это был лучший прокат в моей жизни»
16вчера, 20:58
Бричги – первый с 1947 года чемпион Европы среди мужчин-одиночников из Швейцарии
26вчера, 20:24
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Бричги победил, Мемола – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й
1046вчера, 19:55
Аймо о срыве произвольной на чемпионате Европы: «Я в порядке, это всего лишь спорт. Год назад я боролся за свою жизнь, сейчас все не так»
31вчера, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Кадырова и Миронов, Блинникова и Карпов, Андреева и Акимов покажут произвольные программы
вчера, 22:10
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко, Абдуллина и Крылов, Ермакова и Петров покажут произвольные танцы
вчера, 22:08
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
3вчера, 17:25
«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы
1вчера, 16:20
Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»
1вчера, 15:33
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга о Шишковой и Наумове: «Глубоко скорбим в связи с трагической гибелью наших земляков, выдающихся фигуристов»
3вчера, 15:13
Татьяна Тарасова: «Волянская – одна из моих любимых учениц, я ее просто обожала. Звоню ее дочери который день, не могу дозвониться»
2вчера, 13:53
Миронова и Устенко о чемпионате Петербурга: «Это подводящий старт к финалу Гран-при. В финале будем готовы на 100%»
вчера, 13:10
Арина Кшецкая: «Оцениваю свою форму на 50-60 процентов. Поменяла коньки, поэтому сейчас тяжелее, и старая травма всплывает»
вчера, 12:08
Мишина об авиакатастрофе в США: «Нахожусь в шоковом состоянии, не могу даже тренировку проводить. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось»
30 января, 14:30
Рекомендуем