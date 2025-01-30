Опубликован отрывок переговоров диспетчеров после крушения самолета в США, на котором были фигуристы

Опубликован отрывок переговоров диспетчеров после авиакатастрофы с фигуристами.

Самолет Bombardier CRJ700, который направлялся из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека – о выживших не сообщалось, сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

В опубликованном РИА Новости фрагменте переговоров диспетчеры обсуждают закрытие взлетно-посадочных полос. Также речь шла о перенаправлении рейсов в другие воздушные гавани, в том числе в Балтимор или на авиабазу Эндрюс.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. Сообщалось, что на борту находились несколько спортсменов и тренеров.

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?