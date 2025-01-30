Дегтярев об авиакатастрофе с фигуристами в США: «Это трагедия для мировой спортивной семьи, и сегодня мы скорбим все вместе»

Михаил Дегтярев назвал страшной трагедией авиакатастрофу с фигуристами в США.

Самолет Bombardier CRJ700, который направлялся из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского самолета находились 64 человека – о выживших не сообщалось, сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. Сообщалось, что рейсом летели несколько спортсменов и тренеров .

«Мировой спорт понес большую потерю – в США в результате авиакатастрофы погибли фигуристы из разных стран. На борту самолета находились также их семьи, друзья, тренеры.

От имени Министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР) выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших. Это трагедия для мировой спортивной семьи, и сегодня мы скорбим все вместе», – сказал министр спорта и глава ОКР Дегтярев .

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?