Алексей Урманов: «С Шишковой и Наумовым я прошел весь спортивный путь вместе. Мы были очень хорошими друзьями»

Алексей Урманов рассказал, что его шокировала новость об авиакатастрофе в США.

Самолет Bombardier CRJ700, который летел из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение в ночь на 30 января. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Всего на борту пассажирского судна находились 64 человека – о выживших не сообщалось, продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. По информации СМИ, рейсом летели несколько спортсменов и тренеров, в том числе Инна Волянская, а также чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов .

«Ужасная трагедия, пару часов назад узнал, что мои друзья были в этом самолете. Просто ужасно. С Инной Волянской я не был близко знаком, она выступала пораньше меня, а с Женькой (Шишковой) и Вадиком (Наумовым) я прошел весь спортивный путь вместе. Мы были очень хорошими друзьями, всю свою сознательную карьеру прожил с Вадимом в одном номере.

Для меня это просто катастрофично. Очень печальный день, убит наповал этой шокирующей новостью. От своего имени приношу глубокие соболезнования. И, конечно, держаться Максиму (Наумову, сыну Евгении и Вадима – Спортс’’), ужасно в один момент потерять родителей, самых любимых людей. Знаю, как они его обожали, здорово воспитывали, – сказал олимпийский чемпион Урманов .

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?