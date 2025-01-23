Дегтярев о словах Трампа про Овечкина: «Это признание успеха русского хоккеиста. Владимир Владимирович также его постоянно упоминает и поздравляет»
Михаил Дегтярев оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.
Президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
«На Овечкина смотрит весь мир. То, что Трамп упомянул его, это признание успеха русского хоккеиста.
Владимир Владимирович также его постоянно упоминает и поздравляет, как и все российские болельщики», – заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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