Дегтярев о словах Трампа про Овечкина: «Это признание успеха русского хоккеиста. Владимир Владимирович также его постоянно упоминает и поздравляет»

Михаил Дегтярев оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

«На Овечкина смотрит весь мир. То, что Трамп упомянул его, это признание успеха русского хоккеиста.

Владимир Владимирович также его постоянно упоминает и поздравляет, как и все российские болельщики», – заявил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.