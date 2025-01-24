«Некоторые заявления могут нанести вред всей отрасли». Дегтярев провел совещание с представителями олимпийских спортивных федераций

Дегтярев провел совещание с представителями олимпийских спортивных федераций.

Под председательством министра спорта РФ, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева в ОКР состоялось совещание с представителями олимпийских спортивных федераций.

В ходе заседания обсуждались ключевые вопросы управления федерациями, этики в спорте и личных спонсорских контрактов спортсменов.

«Времена, когда мы с вами жили и работали врозь, закончились. Теперь мы единая команда – Минспорта России, Олимпийский комитет России и федерации. Чтобы повысить нашу общую эффективность, нам надо будет действовать в унисон», – сказал Дегтярев.

Министр заявил, что федерации должны более открыто взаимодействовать с Министерством спорта и ОКР.

«Каждый из вас имеет международные контакты, встречается с президентами международных федераций и членами МОК. Но мы об этом иногда узнаем от третьих лиц. Это недопустимо. Все коммуникации должны быть прозрачными и оформляться в виде отчетов», – отметил он.

Дегтярев подчеркнул необходимость согласования публичных заявлений федераций, особенно касающихся международной повестки.

«Некоторые заявления могут нанести вред всей отрасли. Давайте действовать под эгидой пресс-службы Олимпийского комитета России», – обратился он к участникам совещания.

Министр призвал федерации к активной работе по части проведения международных соревнований на территории России.

«Нужно быть готовым к тому, что завтра все нормализуется. Прошу вас представить до 2038 года сводный план по чемпионатам мира и другим соревнованиям. Это поможет нам координировать усилия и заявочные кампании», – заключил Дегтярев.