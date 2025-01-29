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Дегтярев объявил о создании бюро исполкома ОКР и реформировании комиссий

Михаил Дегтярев объявил о создании бюро исполкома ОКР и реформировании комиссий.

Министр спорта РФ Дегятрев также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР).

«На первом в этом году заседании исполкома Олимпийского комитета России утвердили наши рабочие планы и бюджет на год.

Мы приняли решение по обновленному составу ОКР. В него вошли члены МОК от России, представители спортивных федераций и других организаций. Теперь в составе ОКР 100 членов.

Было создано бюро исполкома ОКР. Комиссии ОКР будут реформированы. До 1 марта жду от коллег предложений на этот счет.

Завершили заседание на позитивной ноте – приняли решение наградить почетным знаком ОКР «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» 11 выдающихся людей, которые сделали значимый вклад в спорт», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Министерство спорта России
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