На борту самолета, потерпевшего крушение в США, могли находиться чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов
Евгения Шишкова и Вадим Наумов могли находиться на борту самолета, потерпевшего крушение.
По информации Спортс, тренеры и бывшие фигуристы могли находиться на борту самолета, вылетевшего из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.
Самолет потерпел крушение неподалеку от Вашингтона после столкновения с вертолетом.
Шишкова и Наумов выступали в паре в составе сборной СССР и России, в 1994-м они выиграли чемпионат мира.
Их сын Максим Наумов выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял 4-е место.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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