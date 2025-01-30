На борту самолета, потерпевшего крушение в США, могли находиться чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Евгения Шишкова и Вадим Наумов могли находиться на борту самолета, потерпевшего крушение.

По информации Спортс , тренеры и бывшие фигуристы могли находиться на борту самолета, вылетевшего из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Самолет потерпел крушение неподалеку от Вашингтона после столкновения с вертолетом.

Шишкова и Наумов выступали в паре в составе сборной СССР и России, в 1994-м они выиграли чемпионат мира.

Их сын Максим Наумов выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял 4-е место.