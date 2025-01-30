Фигурист Спенсер Лейн выкладывал сторис из самолета за несколько часов до крушения. Он воспитанник Наумова и Шишковой
17-летний фигурист Лейн выложил фото из самолета за несколько часов до крушения.
Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, не менее 18 погибли.
В Уичито ранее завершился чемпионат США по фигурному катанию. Сообщалось, что в самолете могли лететь тренеры и фигуристы.
Известно, что Спенсер Лейн тренировался у Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые, предположительно, также находились на борту.
Лейн выложил фото с указанием аэропорта отправления (ICT – Уичито) и прибытия (DCA – Вашингтон). В этот день по данному маршруту отправился только один рейс.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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