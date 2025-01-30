Максим Наумов не был в самолете, потерпевшем крушение в США («Р-Спорт»)
Американский фигурист Максим Наумов не летел самолетом, который потерпел крушение в США.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Антона Спиридонова. По информации ТАСС, Наумов вернулся домой еще 27 января.
Самолет рейса 5342 American Airlines ранее вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, не менее 18 погибли.
В Уичито 26 января завершился чемпионат США по фигурному катанию, где Наумов занял четвертое место.
Ранее появилась информация о том, что на борту самолета находились родители Максима – чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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