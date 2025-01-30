Максим Наумов не был в самолете, потерпевшем крушение в США («Р-Спорт»)

Американский фигурист Максим Наумов не летел самолетом, который потерпел крушение в США.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Антона Спиридонова. По информации ТАСС, Наумов вернулся домой еще 27 января.

Самолет рейса 5342 American Airlines ранее вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, не менее 18 погибли.

В Уичито 26 января завершился чемпионат США по фигурному катанию, где Наумов занял четвертое место.

Ранее появилась информация о том, что на борту самолета находились родители Максима – чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?