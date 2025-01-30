Бывшая советская фигуристка Инна Волянская была на борту самолета, который разбился в США («Матч ТВ»)

Экс-фигуристка Инна Волянская была на борту самолета, разбившегося в США.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Самолет потерпел крушение неподалеку от Вашингтона после столкновения с вертолетом. Волянская, работавшая тренером в команде Ashburn Ice House из Вирджинии, возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.

Волянская выступала в парном катании с Валерием Спиридоновым, они – обладатели ряда медалей международных стартов.

Российский тренер по фигурному катанию Николай Великов подтвердил, что она летела этим рейсом.

«Мы надеемся и ждем официальной информации. Инна Волянская точно была там», – сказал Великов.