Бывшая советская фигуристка Инна Волянская была на борту самолета, который разбился в США («Матч ТВ»)
Экс-фигуристка Инна Волянская была на борту самолета, разбившегося в США.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Самолет потерпел крушение неподалеку от Вашингтона после столкновения с вертолетом. Волянская, работавшая тренером в команде Ashburn Ice House из Вирджинии, возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.
Волянская выступала в парном катании с Валерием Спиридоновым, они – обладатели ряда медалей международных стартов.
Российский тренер по фигурному катанию Николай Великов подтвердил, что она летела этим рейсом.
«Мы надеемся и ждем официальной информации. Инна Волянская точно была там», – сказал Великов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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