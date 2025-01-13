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Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге

18-19 января в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжковым элементам.

Чемпионат России по прыжкам

Санкт-Петербург

18 января, суббота

Личный турнир (мужчины, женщины, пары)

14:00

19 января, воскресенье

Командный турнир

14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала. 

Состав участников

Мужчины: Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Артур Даниелян.

Женщины: Аделия Петросян, Дарья Садкова, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артём Грицаенко, Ясмина Кадырова – Илья Миронов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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