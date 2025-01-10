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Татьяна Тарасова: «Думаю, в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты»

Тарасова считает, что в этом году россиян допустят на международные старты.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в котором говорится, что Россия будет добиваться снятия ограничений по допуску спортсменов к соревнованиям. 

«План правительства по снятию всех ограничений для участия наших спортсменов в международных соревнованиях? Я высоко оценю шансы на реализацию этой задачи. Пора снимать все ограничения.

Думаю, даже в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Наши герои Олимпиады-2022: как у них дела и кто доедет до Игр через год?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Политика
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