  • Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
Фигуристка Диана Мильто рассказала, что учила брата скольжению.

Фигуристка Диана Мильто, занявшая третье место на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске, рассказала о своей семье.

«У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший брат пока ничем не занимается, но будет либо хоккеем, либо фигурным катанием. Раньше мы ходили вместе кататься, я учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось.

У нас у всех в семье плотный график, пытаемся друг другу помогать в сложные моменты», – сказала Мильто.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Диана Мильто
женское катание
Красноярье
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
