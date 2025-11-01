Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
Фигуристка Диана Мильто рассказала, что учила брата скольжению.
Фигуристка Диана Мильто, занявшая третье место на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске, рассказала о своей семье.
«У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший брат пока ничем не занимается, но будет либо хоккеем, либо фигурным катанием. Раньше мы ходили вместе кататься, я учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось.
У нас у всех в семье плотный график, пытаемся друг другу помогать в сложные моменты», – сказала Мильто.
