Тарасова о нейтральном статусе: «Если при этом надо отказаться от своей страны, то пошли они к чертовой матери со своими условиями!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова выступила против подписания деклараций о нейтральном статусе.

«Если документ будет означать отречение от своей страны, то, думаю, никто и никогда его не подпишет. Здесь живут и работают преданные стране люди. С трудом себе представляю, что кто-то может поехать на Олимпийские игры на таких условиях.

Я всегда за участие, но если не ставятся никакие другие условия. А если при этом надо отказаться от своей страны, то пошли они к чертовой матери со своими условиями! Без флага и гимна мы уже участвовали, но подписывать какие-то документы, в которых ты не должен ассоциироваться со своей страной и даже олимпийским комитетом — неприемлемо!» – сказала Тарасова.

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7 комментариев

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Ебздрогыч
Может рассказать Тарасовой, что там не нужно отказываться от страны, а просто не высказываться на тему боевых действий и политики?
+10
-2
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Alexander Poljakov
а как выключить новости с этими полоумными старушками у себя в ленте?
+2
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Domian
РФ сегодня это как Германия 1938 - 45.
Все под копирку.
Отрезвление будет чудовищным для жертв последователей Геббельса.
+3
-2
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Ужратый Гусениц
Ответ Ебздрогыч
Может рассказать Тарасовой, что там не нужно отказываться от страны, а просто не высказываться на тему боевых действий и политики?
так там уже глава ОКР сказал что поедешь на ОИ -считай предатель
Может кого еще в тюрягу посадят за желание поучаствовать, а потом будут орать - спорт вне политики!
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Katerina Sunny
Тарасова не знает подробностей, что именно нужно подписать, но гневно возмущается.
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tRIFF
Ответ Alexander Poljakov
а как выключить новости с этими полоумными старушками у себя в ленте?
Хотелось бы конечно всю фигурку замьютить на сайте)
+1
-1
0
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