Тарасова о нейтральном статусе: «Если при этом надо отказаться от своей страны, то пошли они к чертовой матери со своими условиями!»
Татьяна Тарасова выступила против подписания деклараций о нейтральном статусе.
«Если документ будет означать отречение от своей страны, то, думаю, никто и никогда его не подпишет. Здесь живут и работают преданные стране люди. С трудом себе представляю, что кто-то может поехать на Олимпийские игры на таких условиях.
Я всегда за участие, но если не ставятся никакие другие условия. А если при этом надо отказаться от своей страны, то пошли они к чертовой матери со своими условиями! Без флага и гимна мы уже участвовали, но подписывать какие-то документы, в которых ты не должен ассоциироваться со своей страной и даже олимпийским комитетом — неприемлемо!» – сказала Тарасова.
Все под копирку.
Отрезвление будет чудовищным для жертв последователей Геббельса.
Может кого еще в тюрягу посадят за желание поучаствовать, а потом будут орать - спорт вне политики!