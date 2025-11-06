Алена Косторная восстановила тройной сальхов

Косторная восстановила тройной сальхов после родов.

Фигуристка Алена Косторная показала, как исполняет тройной сальхов.

Косторная выступает в парном катании со своим мужем – Георгием Куницей. В конце сентября у пары родился сын. Фигуристы объявляли о планах вернуться на соревнования в следующем сезоне.

Косторная только родила – и уже на катке: рядом с мужем и его новой партнершей