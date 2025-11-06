Алена Косторная восстановила тройной сальхов
Косторная восстановила тройной сальхов после родов.
Фигуристка Алена Косторная показала, как исполняет тройной сальхов.
Косторная выступает в парном катании со своим мужем – Георгием Куницей. В конце сентября у пары родился сын. Фигуристы объявляли о планах вернуться на соревнования в следующем сезоне.
Косторная только родила – и уже на катке: рядом с мужем и его новой партнершей
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Косторной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости