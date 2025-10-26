Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом

Этери Тутберидзе опаздывала на прокат Аделии Петросян из-за проблем с самолетом.

Об этом сообщает ТАСС.

Ночной рейс, которым Тутберидзе должна была прилететь в Магнитогорск на этап Гран-при России, из-за сильного тумана совершил посадку в Челябинске.

Тренер успела появиться в ледовом дворце за несколько минут до начала второй разминки у девушек.

Победу на турнире одержала ученица Тутберидзе Аделия Петросян, Дина Хуснутдинова завоевала бронзу.