Гусева о серебре Гран-при в Казани: «Нас подвела сверхуверенность. Под конец программы устали, согнулся локоть – и поддержка не удалась»

Гусева и Овчинников: на Гран-при в Казани нас подвела сверхуверенность в себе.

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников прокомментировали свое выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани, где они взяли серебро в парах.

«Мы готовили четверную подкрутку после сбора в Кисловодске, неделя прошла, как приехали и сделали успешно в первый же день, как попробовали. Сначала на полу сделали, потом на лед сразу перенесли. Довольны тем, что получилось, не всегда стабильно получается.

Мне такой элемент дает больше энергии в прокате, если он удается. Выходили очень спокойно, чрезмерная готовность подвела, сверхуверенность. Под конец программы устали, согнулся локоть – и поддержка не удалась», – сказала Гусева.

«Приятно, когда после подкрута публика начинает активно хлопать, понимая, что это сложный элемент. С такой поддержкой уже легче ехать, на драйве, входишь во вкус.

Незасчитанная поддержка? Сам не знаю, как собираться после такой неудачи, в первый раз так. Положительные моменты? После такого проката обидно, найти их сложно», – добавил Овчинников.

