  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гусева о серебре Гран-при в Казани: «Нас подвела сверхуверенность. Под конец программы устали, согнулся локоть – и поддержка не удалась»
8

Гусева о серебре Гран-при в Казани: «Нас подвела сверхуверенность. Под конец программы устали, согнулся локоть – и поддержка не удалась»

Гусева и Овчинников: на Гран-при в Казани нас подвела сверхуверенность в себе.

Фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников прокомментировали свое выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани, где они взяли серебро в парах.

«Мы готовили четверную подкрутку после сбора в Кисловодске, неделя прошла, как приехали и сделали успешно в первый же день, как попробовали. Сначала на полу сделали, потом на лед сразу перенесли. Довольны тем, что получилось, не всегда стабильно получается.

Мне такой элемент дает больше энергии в прокате, если он удается. Выходили очень спокойно, чрезмерная готовность подвела, сверхуверенность. Под конец программы устали, согнулся локоть – и поддержка не удалась», – сказала Гусева. 

«Приятно, когда после подкрута публика начинает активно хлопать, понимая, что это сложный элемент. С такой поддержкой уже легче ехать, на драйве, входишь во вкус.

Незасчитанная поддержка? Сам не знаю, как собираться после такой неудачи, в первый раз так. Положительные моменты? После такого проката обидно, найти их сложно», – добавил Овчинников. 

Траньков – Гусевой и Овчинникову после серебра Гран-при: «Не обращайте внимания на закулисные судейские игры. Первое место принадлежит вам»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Даниил Овчинников
logoСерия Гран-при России
пары
logoсборная России
Таисия Гусева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Журналист Жуков: «Гусева и Овчинников лишились победы из-за обнуленной поддержки. Техбригада посчитала, что партнер сгибает локоть основной руки в одном из поворотов»
сегодня, 14:40
Траньков – Гусевой и Овчинникову после серебра Гран-при: «Не обращайте внимания на закулисные судейские игры. Первое место принадлежит вам»
сегодня, 14:31
Гран-при России. «Идель». КМС. Доможирова и Вегера победили, Гусева и Овчинников – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
сегодня, 13:40
Главные новости
Алена Косторная восстановила тройной сальхов
12 минут назадВидео
Роднина о том, что в Подмосковье тренер ударил 9-летнюю фигуристку: «Будет проведено расследование. Что стало поводом, пока неизвестно»
34 минуты назад
Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева
сегодня, 06:14
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани
54 минуты назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Халиуллин выиграл короткую программу, Карартынян – 2-й, Солодников – 3-й
58 минут назад
Владимир Путин: «Детские соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными. Нужно свести к минимуму необоснованные взносы со стороны родителей»
сегодня, 17:15
Ирина Роднина: «ISU давно лишил Валиеву всех званий и титулов. Это сделали, когда ее признали виновной в употреблении препаратов»
сегодня, 17:02
Тарасова о лишении Валиевой золота Евро-2022: «Когда-нибудь закончат издеваться над ребенком? Камила никогда ничего не принимала»
сегодня, 16:54
Гран-при России. «Идель». КМС. Сарновская выиграла короткую программу, Сарафанова – 2-я, Парсегова – 3-я, Базылюк – 15-я
сегодня, 16:11
Массимо Скали: «Когда Шибутани решили вернуться в спорт – это было сумасшествие. Они еще не все сказали на льду»
сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Чигирев женился
вчера, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08