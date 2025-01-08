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Татьяна Тарасова: «Все равно нас включат в международные соревнования, никуда не денутся, я в этом уверена. Просто поиздеваются и допустят»

Татьяна Тарасова пожелала российскому фигурному катанию развития.

«Желаю российскому фигурному катанию развиваться под руководством прекрасной федерации, а фигуристам – учить новое. Все равно нас включат в международные соревнования, никуда не денутся, я в этом уверена. Просто поиздеваются и допустят.

Желаю, чтобы все эти санкции нас не затормозили, и пока мы видим, что этого не происходит – у нас был потрясающий чемпионат страны, который, конечно, сильнее чемпионата Европы», – сказала Тарасова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
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