Арина Парсегова: «Есть мечта выступить на одном старте и в одиночном катании, и в парном. Сил хватит»

Парсегова мечтает выступить на одном турнире и в одиночном катании, и в паре.

Арина Парсегова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани. Фигуристка стала третьей в короткой программе с 63,22 баллами.

«Если честно, узнала, что лечу в Казань, за два дня. Мне говорили, что у меня будет Москва вторым этапом. То, что лечу в Казань, для меня было удивительно. Подготовка проходила как обычно.

Рассчитывала сначала на Казань, потом мне сказали, что у меня будет Москва. Настраиваться надо было так же, как обычно, я была рада, что у меня Казань. Настрой был как обычно – я все умею, все могу, все будет хорошо.

Продолжаю ли тренироваться между этапами и как парница, и как одиночница? Да. Я уже привыкла, поэтому нормально. Мне просто нравится. Есть ли мечта выступить на одном старте и в одиночном катании, и в парном? Есть. Сил хватит? Да.

После проката поняла, что он неплохой, но бывали и лучше. То, что буду в тройке, не ожидала», – сказала Парсегова.