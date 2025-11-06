  • Спортс
  • Владимир Путин: «Детские соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными. Нужно свести к минимуму необоснованные взносы со стороны родителей»
33

Путин: нужно обнулить необоснованные взносы на детских соревнованиях.

Владимир Путин заявил, что все детские соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными.

«Нужно, значит, свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей на эти мероприятия (спортивные детские соревнования – Спортс’’). И там, где проводятся соревнования, связанные с разрядами, или отборочные к ним, они, конечно, должны быть бесплатными», – сказал президент России в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин подчеркнул, что регионы должны брать на себя часть расходов, связанных с выступлениями детей на соревнованиях.

«Надо синхронизировать эту работу (в части расходов за детские соревнования – Спортс’’) с регионами. Я прошу губернаторов, которые здесь присутствуют, и тех, которые нас будут слышать, нужно обеспечить эту часть, эту составляющую финансовой нагрузки. Нужно, чтобы регионы брали что-то на себя», – приводит слова Путина РИА Новости.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
массовый спорт
logoВладимир Путин
Политика
деньги
