Светлана Журова: «Неправильно и несправедливо, что Валиева не смогла оспорить дисквалификацию»

Светлана Журова: дисквалификация Валиевой максимально несправедлива.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает несправедливым то, что Валиевой не удалось оспорить решение о четырехлетней дисквалификации.

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU ) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, признав победительницей Анну Щербакову.

Изначально победа была присуждена Валиевой , однако ее результаты были аннулированы после решения CAS о дисквалификации. В допинг-пробе фигуристки было найдено запрещенное вещество – триметазидин. Четырехлетнее отстранение Валиевой началось 25 декабря 2021 года.

«Это, к сожалению, такое правило. Неважно, какого человека дисквалифицируют. Будь то Камила, американец или немец. Его лишают медалей.

Здесь неправильно и несправедливо то, что она не смогла оспорить дисквалификацию и суд не смог предоставить нужные аргументы и защитить ее. Компонент, конечно, был в ее организме. И тут о медалях не может идти речи. Но дисквалификация – это уже следующий этап. Она максимально несправедлива», – сказала депутат Госдумы Журова.