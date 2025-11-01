Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией

Фигуристка Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возраста.

15-летняя эстонская фигуристка Элина Гойдина не выступит на чемпионате страны из-за поднятия возрастного ценза.

«Дорогие мои подписчики и фанаты, на этой неделе я узнала новость, которая меня очень огорчила. И сегодня эта новость распространилась по всем медиапорталам Эстонии. Эстонская федерация конькобежцев приняла решение – за полтора месяца до чемпионата Эстонии – не допускать к участию спортсменов младше 17 лет.

Таким образом, я не смогу выступить на чемпионате в этом году. Мне действительно очень жаль, что я узнаю об этом только сейчас, ведь я готовилась к этим соревнованиям с той же отдачей и серьезностью, как и к другим важным стартам этого сезона.

Как видно из опубликованных статей, наш эстонский союз конькобежцев принял такое решение, чтобы поддержать сеньоров (чтобы они дольше были в спорте), а также юниоров (чтобы мы не травмировались)...

К сведению, ведущие страны по фигурному катанию, такие как Япония, Корея, США, допускают юниоров к стартам в сеньорских чемпионатах своей страны, несмотря на принятый возраст ISU 17 лет для перехода в сеньоры. Это для того, чтобы развивать уровень фигурного катания, чтобы юниоры становились сильнее, а сеньоры были в тонусе и держали свою форму.

Я думаю, Эмбер Гленн и Каори Сакамото не боятся конкуренции в своем возрасте с юниорками. И у судей этих стран нет проблем оценивать спортсменов разного возраста. Почему бы нашей федерации и дальше не брать с таких стран пример?

До сегодняшнего дня и у нас так было на протяжении многих лет. Я участвовала в сеньорских чемпионатах страны каждый год, начиная с 11 лет, чтобы становиться сильнее. И вдруг сейчас, когда я в хорошей форме, в самом соревновательном возрасте, когда на последних соревнованиях в этом месяце показала хорошие результаты, а в Тарту поставила свой рекорд 190,91 баллов, то я не могу принять участие в чемпионате страны, к которому я так готовилась и хотела побороться за титул чемпионки-2026.

У нас в стране в этом сезоне настолько слабые сеньоры, что боятся соревноваться с юниорами? И для чего такие решения принимаются в середине сезона и немедленно, как комментирует наша федерация?

Смотрю с оптимизмом в будущее и верю в справедливость. Работаем дальше, и верю в вашу поддержку», – написала Гойдина.