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Глава РУСАДА: «СМИ любят сравнивать дело Валиевой с делом Швентек. В данном случае единственное сходство — это одна и та же субстанция»

Глава РУСАДА призвала не сравнивать допинговые дела Швентек и Валиевой.

В августе польская теннисистка Ига Швентек сдала положительный тест на триметазидин. Ее отстранили на 1 месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности» со стороны спортсменки.

Ранее из-за этого же вещества в пробе была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева – на 4 года. Согласно одной из версий, допинг попал в ее организм через продукты (в частности, клубничный десерт), которыми ее угощал дедушка, принимавший триметазидин для лечения.

«СМИ в последнее время любят сравнивать дело нашей фигуристки с делами китайских пловцов либо с делом польской спортсменки. Я считаю, что в данном случае единственное сходство — это одна и та же субстанция.

Если проанализировать информацию по делу Швентек, которая есть в открытом доступе, то спортсменкой были представлены исчерпывающие доказательства, которые говорят об использовании именно загрязненного продукта, и речь идет об очень низкой концентрации запрещенной субстанции в допинг-пробе.

Есть результаты исследования, проведенного в аккредитованной WADA лаборатории, есть мнения независимых экспертов, которые подтвердили версию спортсменки, она также провела исследование волос для доказательства отсутствия системного применения, и, в конце концов, есть документы, подтверждающие покупку именно этого препарата врачом.

Я думаю, что этого более чем достаточно для того, чтобы поверить в ее версию. А в целом я считаю, что это два абсолютно разных дела», — заявила Вероника Логинова. 

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
женское катание
logoсборная России
logoдопинг
Вероника Логинова
logoИга Швентек
ТАСС
logoКамила Валиева
logoРУСАДА
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