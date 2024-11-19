Глава РУСАДА: «Я противник того, чтобы сравнивать дела китайских пловцов и Валиевой. Два абсолютно разных дела»

В РУСАДА назвали абсолютно разными допинг-дела Валиевой и китайских пловцов.

В декабре 2021-го Камила Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазадин и позже получила 4-летнюю дисквалификацию. В том же году триметазидин нашли у 23 китайских пловцов , которые в итоге были оправданы и избежали санкций.

«Безусловно, мы очень внимательно изучили материалы данного дела [китайских пловцов], которые были опубликованы в открытом доступе. Естественно, это не полный пакет документов, мы это понимаем. Но то, что я прочитала, впечатляет. Материалы в поддержку версии спортсменов были основательно подготовлены, была получена в том числе позиция производителя триметазидина.

Сразу скажу: я противник того, чтобы сопоставлять и сравнивать дела китайских пловцов и нашей фигуристки. Два абсолютно разных дела. На первый взгляд, есть три небольших совпадения. Первое – триметазидин, который, кстати, нередко обнаруживают в пробах спортсменов – и не только российских, но и представителей других стран.

Второе – и в том, и в другом деле идет речь о пробах, которые были сданы незадолго до начала крупных спортивных событий, то есть Олимпийских игр. И третий момент: в обоих случаях речь идет, по мнению обвиняемых спортсменов, о случайном попадании субстанции в организм.

На этом все. Данные три пункта – на самом деле очень небольшое количество схожих черт в этих историях. В остальном дела кардинально разные. Абсолютно разные ситуации, разное количество проб, отобранных до и после положительной пробы. В деле пловцов речь идет о крайне низкой концентрации, пробы некоторых пловцов были то положительными, то отрицательными.

Пловцы представляли разные регионы, но проживали в одном отеле. Положительные пробы были только у спортсменов, проживающих в этом отеле. Мы не сомневаемся в том, что эксперты WADA проделали большую работу по изучению материалов дела. Важно говорить о том, были ли предприняты спортсменом или спортсменами все необходимые меры для избежания попадания запрещенной субстанции. Здесь тоже мы видим разные ситуации. Действительно, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА ) не стало комментировать дело китайских пловцов. Но надо признать, что по тому количеству материалов, имеющихся в открытом доступе, можно сделать вывод: те лица, которые занимались подготовкой документов в поддержку версии китайских пловцов, предоставили очень большое количество аргументов в ее пользу.

При этом четкой позиции, приняла бы я эту версию или нет, я дать не могу – потому что уверена, что этот пакет документов, опубликованный в открытом доступе, далеко не полный», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова .

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