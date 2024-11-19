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Глава РУСАДА: «Я противник того, чтобы сравнивать дела китайских пловцов и Валиевой. Два абсолютно разных дела»

В РУСАДА назвали абсолютно разными допинг-дела Валиевой и китайских пловцов.

В декабре 2021-го Камила Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазадин и позже получила 4-летнюю дисквалификацию. В том же году триметазидин нашли у 23 китайских пловцов, которые в итоге были оправданы и избежали санкций.

«Безусловно, мы очень внимательно изучили материалы данного дела [китайских пловцов], которые были опубликованы в открытом доступе. Естественно, это не полный пакет документов, мы это понимаем. Но то, что я прочитала, впечатляет. Материалы в поддержку версии спортсменов были основательно подготовлены, была получена в том числе позиция производителя триметазидина.

Сразу скажу: я противник того, чтобы сопоставлять и сравнивать дела китайских пловцов и нашей фигуристки. Два абсолютно разных дела. На первый взгляд, есть три небольших совпадения. Первое – триметазидин, который, кстати, нередко обнаруживают в пробах спортсменов – и не только российских, но и представителей других стран.

Второе – и в том, и в другом деле идет речь о пробах, которые были сданы незадолго до начала крупных спортивных событий, то есть Олимпийских игр. И третий момент: в обоих случаях речь идет, по мнению обвиняемых спортсменов, о случайном попадании субстанции в организм.

На этом все. Данные три пункта – на самом деле очень небольшое количество схожих черт в этих историях. В остальном дела кардинально разные. Абсолютно разные ситуации, разное количество проб, отобранных до и после положительной пробы. В деле пловцов речь идет о крайне низкой концентрации, пробы некоторых пловцов были то положительными, то отрицательными.

Пловцы представляли разные регионы, но проживали в одном отеле. Положительные пробы были только у спортсменов, проживающих в этом отеле. Мы не сомневаемся в том, что эксперты WADA проделали большую работу по изучению материалов дела. Важно говорить о том, были ли предприняты спортсменом или спортсменами все необходимые меры для избежания попадания запрещенной субстанции. Здесь тоже мы видим разные ситуации. Действительно, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не стало комментировать дело китайских пловцов. Но надо признать, что по тому количеству материалов, имеющихся в открытом доступе, можно сделать вывод: те лица, которые занимались подготовкой документов в поддержку версии китайских пловцов, предоставили очень большое количество аргументов в ее пользу.

При этом четкой позиции, приняла бы я эту версию или нет, я дать не могу – потому что уверена, что этот пакет документов, опубликованный в открытом доступе, далеко не полный», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

WADA оправдывается за китайских пловцов: чем их история о допинге лучше десерта Валиевой?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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