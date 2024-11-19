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Журова о деле Валиевой: «Ее опыт может предостеречь многих. Необходимо делиться, где можно ошибиться, где нужно быть внимательным»

Журова считает, что опыт Валиевой предостережет других спортсменов от ошибок.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) предложили привлечь фигуристку Камилу Валиеву к «процессу формирования в обществе устойчивого негативного отношения к допингу».

Валиева на данный момент отбывает 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она сможет вернуться к соревнованиям в декабре 2025 года.

«Каждый спортсмен по мере возможности должен рассказывать о подобных вещах, особенно те спортсмены, которых это коснулось. Необходимо делиться, где можно ошибиться, где нужно быть внимательным. Думаю, Камилу услышат как никого другого, ведь она через все это прошла. Но надо понимать, что для нее это тоже психологически непростая тема.

В первую очередь надо спросить ее – может быть, она хочет все забыть и не вспоминать. Но ее опыт может предостеречь многих. Если Камила будет готова делиться этим, то будет много моментов, которые интересны не только молодым, но и взрослым спортсменам. Она прошла серьезное испытание», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
женское катание
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Вероника Логинова
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