Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

2024-й войдет в историю как год, когда две первых ракетки мира попались на допинге. Сначала это сделал Янник Синнер, а теперь стало известно и об Иге Швентек .

Теннисное агентство ITIA, которое занимается антидопингом, в четверг сообщило:

● Швентек сдала положительную пробу 12 августа;

● В ее анализе нашли триметазидин;

● С 12 сентября она была дисквалифицирована и пропустила три турнира;

● Швентек настояла, что запрещенный препарат попал в ее организм случайно;

● Полька приняла дисквалификацию на месяц. Поскольку в нее вошел период временного отстранение с 12 сентября по 4 октября, а остаток Швентек должна отбыть с момента публикации решения, она сможет вернуться 4 декабря.

А теперь детальнее.

Швентек получила временное отстранение – в отличие от Синнера. Почему?

Положительную пробу мочи Швентек сдала во внесоревновательный период – перед стартом турнира в Цинциннати, на котором в итоге дошла до полуфинала. Вскоре после этого она еще дошла до четвертого круга US Open.

Уже после US Open, 12 сентября ей выдвинули обвинение и наложили автоматическое отстранение до окончания разбирательства.

14 сентября она потребовала вскрыть пробу Б – в которой тоже нашли триметазидин.

22 сентября Швентек попросила отменить предварительное отстранение. Она настаивала, что намеренно запрещенный препарат не принимала – но при этом не могла указать, откуда он мог попасть в ее организм. Этим ее дело отличается от дела Янника Синнера – который сразу же указал, откуда в него мог попасть клостебол.

25 сентября ITIA отказалась снять дисквалификацию – потому что Швентек не предоставила для этого достаточных оснований.

Так откуда в ее организме взялся триметазидин?

26 сентября Швентек передала трибуналу заключения нескольких экспертов, которые проанализировали разные продукты, которые она употребляла и принимала. И этот анализ показал, что триметазидин обнаружился в таблетках мелатонина, которые она тогда пила по рекомендации врача – чтобы смягчить последствия акклиматизации.

Мелатонин был в форме, в которой Швентек указала все препараты и добавки, которая она принимает – их набралось целых 14.

ITIA попросило польку прислать:

● остаток упаковки мелатонина, который она пила перед положительной пробой;

● закрытую упаковку таблеток из той же партии.

Эти таблетки проанализировали – и в обеих пачках нашли следы триметазидина. Причем в концентрациях, которые совпадали с концентрацией вещества в моче Швентек.

Результаты этих анализов пришли 4 октября – и в тот же день отстранение Швентек отменили. За это время она пропустила турниры в Сеуле, Пекине и Ухане. Ухань она пропустила, потому что на момент дедлайна по заявке была отстранена. Интересно, что тогда турнир выпустил заявление с таким объяснением: «Ига решила взять паузу после перестановок в команде».

Как Швентек доказывала отсутствие умысла?

В решении ITIA есть список документов, которые Швентек предоставила трибуналу:

● доказательства того, что в Польше эти таблетки считаются лекарством и без рецепта продаются в аптеке;

● объяснения, что с этим врачом она советуется с 2019-го – и именно он рекомендовал ей мелатонин, чтобы регулировать сон;

● показания психолога Швентек Дарьи Абрамовиц, которая обычно покупает ей эти таблетки;

● выписки из банка и чеки, подтверждающие покупку таблеток – в аптеке с хорошей репутацией, которая находится рядом с домом Швентек. На одном из чеков был указан номер партии, совпадавший с партией, таблетки из которой пила теннисистка;

● фотографии этих таблеток и информацию о составе;

● показания, что в 2-3 часа ночи 12 августа Швентек выпила 2-3 таблетки, чтобы уснуть. А уже через 4-5 часов ее разбудили, чтобы она сдавала пробу;

● отчеты из двух лабораторий, подтверждающие наличие триметазидина в таблетках;

● подтвержденные экспертами показания, что триметазидин попал в ее организм случайно и именно в обозначенные сроки – иначе концентрация в пробах была бы намного выше.

Кроме того, ITIA выяснила, что производитель мелатонина производит и триметазидин – так что загрязнение во время изготовления таблеток вполне возможно. А привлеченные агентством эксперты подтвердили правдоподобность версии Швентек.

Почему Швентек наказали так мягко?

Трибунал посчитал: Швентек показала, что предприняла меры, чтобы обезопасить себя от попадания допинга. Она покупала препарат от производителя с хорошей репутацией, в аптеке с хорошей репутацией – а поскольку он квалифицирован как лекарство, то должен соответствовать требованиям к качеству, установленным ЕС. И принимала она его в результате консультации с врачом.

Поскольку это первое и ненамеренное нарушение, трибунал решил, что Швентек не несет существенной вины, не проявила значительной халатности – и ее можно отстранить всего на месяц. Сама полька назвала такую дисквалификацию «символической».

Часть дисквалификации она уже отбыла во время предварительного отстранения, еще часть – отбудет с момента принятия решения трибунала. 4 декабря она уже может вернуться к соревнованиям.

При этом никакие ее результаты решили не дисквалифицировать – даже Цинциннати и US Open. Правда, почему-то решили забрать у нее призовые за Цинциннати – но не рейтинговые очки.

Но, как и в случае Янника Синнера, ВАДА еще может оспорить это решение ITIA в CAS.

Что такое триметазидин?

Это тот же препарат, который обнаружили у Камилы Валиевой. Она получила за него дисквалификацию на 4 года.

В 2022-м спортивный врач Валентин Беляевский рассказывал Спортсу’’ : «Этот препарат позиционируется как кардиопротектор, метаболик, антигипоксант – повышает обменные энергетические процессы внутри клетки. Вне спорта его назначают в основном пациентам с проблемами сердца. С такими патологиями, где требуется увеличить поступление энергии/ресурса в клетку.

На самом деле как допинг он сомнителен. Просто есть допинг, который напрямую влияет на спортивный результат. А есть так называемый аптечный допинг – попал в список запрещенных препаратов непонятно по каким критериям, прямо за уши притянут. Это из той же серии, что и милдронат».

А в июне 2022-го российские врачи провели исследование, которое показало : «Нет данных о положительном влиянии триметазидина на физическую работоспособность, восстановление или другие параметры здоровья у представителей общей популяции, в то время как его прием связан с развитием относительно частых побочных эффектов».

Допинг-атака на Левандовского и Швентек: Польша скрыла их положительные пробы?

Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?

Фото: Gettyimages /Angel Martinez, Clive Brunskill, Dylan Buell, Catherine Ivill; Jan Woitas/dpaboa/Global Look Press