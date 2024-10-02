WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»

WADA не стало комментировать отклонение апелляции Валиевой швейцарским судом.

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации.

«На данный момент WADA не может это прокомментировать», – заявили во Всемирном антидопинговом агентстве.