WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»
WADA не стало комментировать отклонение апелляции Валиевой швейцарским судом.
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации.
«На данный момент WADA не может это прокомментировать», – заявили во Всемирном антидопинговом агентстве.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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