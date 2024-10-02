Траньков о деле Валиевой: «Двойные стандарты были всегда. К сожалению, это коснулось самой талантливой фигуристки современности»
Максим Траньков сожалеет, что двойные стандарты повлияли на дело Валиевой.
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о дисквалификации.
«Тут глобально обсуждать нечего. Не идут навстречу не только Камиле, но и всему российскому спорту. Дисквалификация у нас точно такая же: мы нигде не выступаем.
Двойные стандарты были всегда. Но, к сожалению, это коснулось самой талантливой фигуристки современности», — сказал Траньков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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