Траньков о деле Валиевой: «Двойные стандарты были всегда. К сожалению, это коснулось самой талантливой фигуристки современности»

Максим Траньков сожалеет, что двойные стандарты повлияли на дело Валиевой.

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение CAS о дисквалификации.

«Тут глобально обсуждать нечего. Не идут навстречу не только Камиле, но и всему российскому спорту. Дисквалификация у нас точно такая же: мы нигде не выступаем.

Двойные стандарты были всегда. Но, к сожалению, это коснулось самой талантливой фигуристки современности», — сказал Траньков .