Депутат Свищев: «4 года дисквалификации для Валиевой – откровенная несправедливость. Другие спортсмены за подобные нарушения получают лишь небольшие санкции»
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации.
«Ожидаемое решение. Я и не надеялся на то, что CAS и швейцарский суд встанут на нашу сторону. Сейчас везде цветет русофобия и антироссийские настроения.
Четыре года дисквалификации для Валиевой – это откровенная несправедливость. Все дело было создано только ради строгого и показательного наказания. Другие спортсмены за подобные нарушения получают лишь небольшие санкции. Кто‑то даже продолжает выступать, несмотря на положительные пробы.
Вся система WADA и CAS направлена на разрушение российского спорта. Мы уже видели, что CAS не учел многие аспекты при рассмотрении дела Валиевой. Это все было сделано специально, чтобы очернить Россию. Но мы не сдадимся и будем защищать Камилу до конца. Будем бороться за справедливость в мире спорта», – сказал Свищев.
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