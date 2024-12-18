Яна Рудковская: «У Муравьевой был непростой период. Я очень рада, что в итоге она будет во всех шоу»

Яна Рудковская сообщила, что Софья Муравьева выступит во всех ее шоу.

— В преддверии чемпионата России как дела у Сони Муравьевой?

— Соня сейчас много работала. У нее сейчас был непростой период. Я всегда ее поддерживаю. Я очень рада, что в итоге она будет во всех шоу. Мы обо всем договорились. Евгений Викторович помог. У них с ним всегда полный контакт, они слышат друг друга всегда.

Одна из ее ролей будет очень необычная. Мы Соню засветили в нескольких образах, но один из них тот, который все отметят, вы от нее точно его не ожидаете, мы не показали. Очень неожиданный в «Спящей Красавице». Так что ждите.

— Планируете ехать в Омск?

— Что ж я, на сумасшедшую похожа? Зачем я поеду в Омск?

— За Макара Игнатова вживую поболеть.

— За Макара я и через телевизор поболею. У меня 85 шоу! Честно говоря, больше люблю смотреть прокаты уже в записи, онлайн не получается, сложно. И я переживаю всегда очень за него, как в свое время за Сашу Трусову.

Я еще за Соню болею всегда. Мы с ней всегда созваниваемся перед стартами.

Мы тут недавно вспоминали с Евгением Викторовичем, что именно в 18 лет Лизе Туктамышевой было тяжело, а потом она восстановила тройной аксель и снова вошла в мировую элиту фигурного катания. Лиза — пример грамотного долголетия в спорте. Для меня она — выдающаяся спортсменка современности.

Думаю, что и Соня справится, она очень сильная девочка. С характером, с большим стержнем И мне кажется, что характер должен победить все сложности. Характер и труд и, конечно же, ее коронный 3,5 аксель, – сказала Рудковская .

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