Плющенко о Муравьевой: «Соня восстановилась после простуды. Тренируется, по плану готовится к чемпионату России»
Софья Муравьева восстановилась после простуды и готовится к чемпионату России.
Ранее 18-летняя фигуристка с болезнью выступала на этапе Гран-при России в Красноярске, который прошел 9-10 ноября.
«Соня тренируется, по плану готовится к чемпионату России. После простуды восстановилась», – сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет 19-22 декабря в Омске. В прошлом сезоне Муравьева стала серебряным призером турнира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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