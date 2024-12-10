10

Плющенко о Муравьевой: «Соня восстановилась после простуды. Тренируется, по плану готовится к чемпионату России»

Софья Муравьева восстановилась после простуды и готовится к чемпионату России.

Ранее 18-летняя фигуристка с болезнью выступала на этапе Гран-при России в Красноярске, который прошел 9-10 ноября.

«Соня тренируется, по плану готовится к чемпионату России. После простуды восстановилась», – сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет 19-22 декабря в Омске. В прошлом сезоне Муравьева стала серебряным призером турнира.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoСофья Муравьева
logoЕвгений Плющенко
женское катание
logoчемпионат России
logoсборная России
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Трусова о Кубке Первого канала: «Главное – чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное не так важно, я больше за общую атмосферу»
7сегодня, 13:40
Погорилая о деле Валиевой: «Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде»
37сегодня, 13:32
Муравьева, Кондратюк, Алиев, Дикиджи и Гуменник поучаствовали в челлендже «Лиги чемпионов». Они попытались набрать максимальное число баллов за минуту
1сегодня, 13:15Видео
«Я – та самая крыса в команде». Загитова записала влог о Кубке Первого канала
31сегодня, 12:46Видео
Районные управы в Москве закупили билеты на шоу Плющенко на 2,4 млн рублей
83сегодня, 12:08
Погорилая – на слова Хендрикс о допинге россиянок : «Ну вот нет их – и ты все равно не выигрываешь! Что тебе мешает?»
30сегодня, 11:35
Погорилая о завышении оценок фигуристам в России: «Если так не ставить – будет некрасиво. Всегда мы выходили на российский Гран-при, и нам чуть-чуть помогали»
27сегодня, 11:05
Загитова, Трусова, Щербакова и Петросян проведут мастер-классы на катках в Москве
5сегодня, 10:53
Малинин об оценках в финале Гран-при: «Я был немного удивлен, некоторые из них строгие и жесткие. Это подталкивает улучшить качество»
17сегодня, 09:51
Департамент труда и соцзащиты Москвы закупил билеты на шоу Навки «Щелкунчик»
152сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
125 минут назад
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
37 минут назад
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
сегодня, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
17 декабря, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
57 декабря, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Кубок Москвы. КМС. Колесников одержал победу, Толчинский – 2-й, Малышев – 3-й
25 декабря, 19:22
Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
255 декабря, 18:36
Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Дерошер и Трэшер – 2-е, Флорес и Ванг – 3-и
75 декабря, 16:21