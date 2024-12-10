Плющенко о Муравьевой: «Соня восстановилась после простуды. Тренируется, по плану готовится к чемпионату России»

Софья Муравьева восстановилась после простуды и готовится к чемпионату России.

Ранее 18-летняя фигуристка с болезнью выступала на этапе Гран-при России в Красноярске, который прошел 9-10 ноября.

«Соня тренируется, по плану готовится к чемпионату России. После простуды восстановилась», – сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко .

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет 19-22 декабря в Омске. В прошлом сезоне Муравьева стала серебряным призером турнира.