«Какой позор! Какой позор!» Ученица Плющенко до слез терзает себя за ошибки
Софья Муравьева – одна из самых эмоциональных фигуристок, и на петербургском этапе Гран-при дело дошло до слез.
18-летняя Муравьева – самая опытная участница этих соревнований. Но сдерживать эмоции пока не научилась. Вообще, Софья довольно часто ругает себя и плачет после неудач. Хотя на Гран-при в Красноярске объяснила, что не всегда грустит:
«Многие пишут, что я какая-то грустная – у меня такое строение лица, опущенные глаза. Когда я настроенная, в себе, я не грустная, я настраиваюсь на хороший прокат».
Но реакцию на короткую в Санкт-Петербурге все-таки не объяснить строением лица. Софья не справилась с каскадом – после неидеального тройного лутца последовал тулуп, с которого она упала. Как только выступление закончилось, Муравьева покачала головой и повторила несколько раз: «Я не понимаю».
Это не было слышно, но все легко читалось по губам.
Поклонившись зрителям, отправилась к тренеру – Евгению Плющенко, и снова сказала: «Я не понимаю».
Плющенко обнял ученицу и попытался успокоить: «Все восстановишь».
В кисс-энд-край самобичевание продолжилось.
Муравьева: Какой позор! Какой позор!
Плющенко: А?
Муравьева: Какой позор! Ну сколько можно уже падать все время! Сколько можно катать тренировок? Десять раз надо делать? Я же его прыгала все время.
Когда показывали падение на каскаде, Софья с грустью посмотрела на экран.
А потом закрыла лицо руками и продолжила плакать.
Кажется, даже всегда находчивый Евгений растерялся.
На табло высветилась оценка – 68,78 балла. Вторые компоненты дня и не катастрофа в технике. Но Муравьева уже накрутила себя.
Муравьева: Я не понимаю!
Плющенко: Все восстановим.
Муравьева: Что тут восстанавливать? Я же это прыгаю все время.
В разговоре с журналистами Софья тоже с трудом сдерживала слезы и негодующе объясняла острую реакцию (а после отправилась за утешениями к Яне Рудковской).
«Я немножко не понимаю, потому что я после Красноярска только в четверг смогла начать тренироваться – еще какое-то время болела. Я очень много работала, много катала. Уже не знаю, может мне 20, 30 тренировок делать. Я не понимаю, это не то, что я должна была показать. Не понимаю, что произошло».
Отставание Муравьевой на самом деле не такое трагичное – 2,38 балла от Вероники Яметовой, которая идет третьей. Яметову и Алину Горбачеву после короткой разделяют символические 0,16 балла. У обеих судьи углядели недокруты на каскадах.
А вот Софья Акатьева оторвалась – получила 75,54. Сразу на 10 баллов увеличила лучший результат в сезоне, откатав безошибочно впервые после возвращения.
Кому не достанется места на пьедестале, узнаем уже завтра.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Женщины
Короткая программа
1. Cофья Акатьева – 75,54
2. Алина Горбачева – 71,32
3. Вероника Яметова – 71,16
4. Софья Муравьева – 68,78
5. Софья Важнова – 67,93
6. Екатерина Анисимова – 64,26
Фото: трансляция Первого канала, t.me/sir_germi
"Плющенко: Все восстановим.
Муравьева: Что тут восстанавливать? Я же это прыгаю все время" -- понимание и вовлеченность тренера, как есть. 🤥
Неудивительно. Он ведь её не тренирует.
А тренер думает, что она о трикселе, которого нет.
Все, что нужно знать о вовлеченности тренера.
А мне сегодня до слёз как-то стало грустно за Муру, она такая искренняя…
Я не отрицаю, что в других штабах плачут, но не столь массово и не на регулярной основе.