«Какой позор! Какой позор!» Ученица Плющенко до слез терзает себя за ошибки

Софья Муравьева – одна из самых эмоциональных фигуристок, и на петербургском этапе Гран-при дело дошло до слез.

18-летняя Муравьева – самая опытная участница этих соревнований. Но сдерживать эмоции пока не научилась. Вообще, Софья довольно часто ругает себя и плачет после неудач. Хотя на Гран-при в Красноярске объяснила, что не всегда грустит:

«Многие пишут, что я какая-то грустная – у меня такое строение лица, опущенные глаза. Когда я настроенная, в себе, я не грустная, я настраиваюсь на хороший прокат».

Но реакцию на короткую в Санкт-Петербурге все-таки не объяснить строением лица. Софья не справилась с каскадом – после неидеального тройного лутца последовал тулуп, с которого она упала. Как только выступление закончилось, Муравьева покачала головой и повторила несколько раз: «Я не понимаю».

Это не было слышно, но все легко читалось по губам.

Поклонившись зрителям, отправилась к тренеру – Евгению Плющенко , и снова сказала: «Я не понимаю».

Плющенко обнял ученицу и попытался успокоить: «Все восстановишь».

В кисс-энд-край самобичевание продолжилось.

Муравьева: Какой позор! Какой позор!

Плющенко: А?

Муравьева: Какой позор! Ну сколько можно уже падать все время! Сколько можно катать тренировок? Десять раз надо делать? Я же его прыгала все время.

Когда показывали падение на каскаде, Софья с грустью посмотрела на экран.

А потом закрыла лицо руками и продолжила плакать.

Кажется, даже всегда находчивый Евгений растерялся.

На табло высветилась оценка – 68,78 балла. Вторые компоненты дня и не катастрофа в технике. Но Муравьева уже накрутила себя.

Муравьева: Я не понимаю!

Плющенко: Все восстановим.

Муравьева: Что тут восстанавливать? Я же это прыгаю все время.

В разговоре с журналистами Софья тоже с трудом сдерживала слезы и негодующе объясняла острую реакцию (а после отправилась за утешениями к Яне Рудковской).

«Я немножко не понимаю, потому что я после Красноярска только в четверг смогла начать тренироваться – еще какое-то время болела. Я очень много работала, много катала. Уже не знаю, может мне 20, 30 тренировок делать. Я не понимаю, это не то, что я должна была показать. Не понимаю, что произошло».

Отставание Муравьевой на самом деле не такое трагичное – 2,38 балла от Вероники Яметовой, которая идет третьей. Яметову и Алину Горбачеву после короткой разделяют символические 0,16 балла. У обеих судьи углядели недокруты на каскадах.

А вот Софья Акатьева оторвалась – получила 75,54. Сразу на 10 баллов увеличила лучший результат в сезоне, откатав безошибочно впервые после возвращения.

Кому не достанется места на пьедестале, узнаем уже завтра.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап

Санкт-Петербург

«Невский лед»

Женщины

Короткая программа

1. Cофья Акатьева – 75,54

2. Алина Горбачева – 71,32

3. Вероника Яметова – 71,16

4. Софья Муравьева – 68,78

5. Софья Важнова – 67,93

6. Екатерина Анисимова – 64,26

Фото: трансляция Первого канала, t.me/sir_germi