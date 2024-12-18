112

Рудковская о деле Парсеговой: «Зато как мы Тутберидзе наладили бизнес! Раз в квартал теперь контрольные прокаты за денежку»

Рудковская считает, что дело Парсеговой наладило бизнес Тутберидзе.

— Яна Александровна, а честно — вы по поводу истории с Парсеговой не жалеете? Поступили бы так же сейчас?

— Не жалею ни о чем. Беспрецедентный кейс в истории фигурного катания и спорта в целом. Правда победила неблагодарную ложь со стороны мамы, которую мы доказали в каждом пункте. Решение вступило в законную силу.

У нас огромное количество спортсменов на контракте. И мы расстаемся со всеми нормально, расторгаем контракты по обоюдному согласию, без судов, прощая затраченные средства. Хотя так же вкладывали. Но, когда тебе в душу плюют обманным путем, это не может остаться безнаказанным.

То, что случилось — некрасивая история, соглашусь! Можно было прийти по-человечески, поговорить, как делают другие родители. И, смею вас уверить, конфликта бы не было! Но так как был такой плевок и очень много вранья…

Я вообще хотела прийти на финальное судебное заседание и простить все долги, причем об этом плане знали даже наши адвокаты. Выиграть дело, но прийти на последнее заседание и все простить. Но тут влез ты, Дима (корреспондент «СЭ» Кузнецов — прим. Sport24). Если бы не твое интервью — так бы и сделала. Из-за тебя пришлось доводить до конца.

Зато как мы Этери Георгиевне наладили бизнес! Раз в квартал теперь контрольные прокаты за денежку. Потому что после того, как она сделала открытую тренировку для Парсеговой, она поняла — это неплохой бизнес.

На государственной арене сделали билеты по 10 тысяч, на 5 миллионов продали, говорят, что заплатили аренду — так прекрасно, еще и принесла деньги в казну. Плюс Redkassa свои комиссионные заработала. Все в плюсе. И бизнес налажен.

Кто бы что ни говорил, именно кейс Парсеговой не только оказался поучительным, но и бизнес настроил. А мы на выплаченные нам деньги привезли детей на шоу из Курской и Белгородской областей, Донецкой и Луганской Республик. Экипировали детей из многодетных семей и семей СВО. Сделали большое дело. В конце года все наши благотворительные дела перечислим с прикрепленными платежками, – сказала Рудковская.

Этери Тутберидзе проводила открытую тренировку с билетами за 10 тысяч, чтобы оплатить долг 11-летней Арины Парсеговой в 2 млн рубрей перед Академией Плющенко.

«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoЯна Рудковская
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
Арина Парсегова
деньги
logoсборная России
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Моторин: «В истории с Парсеговой я на стороне Плющенко и Рудковской. Контрактная система должна быть»
15524 октября, 08:11
Рудковская – журналисту «СЭ» Кузнецову: «Если бы «Ангелов Плющенко» не существовало, что бы ваш честной народ журналистов делал? Кому бы кости перемывал 24/7?»
23623 октября, 11:27
«Мою дочь использовали бесплатной моделью». Парсеговы и Рудковская опять столкнулись – теперь со скриншотами
2821 октября, 04:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Алена Леонова: «Было бы интересно сделать турнир фигуристов, кто уже завершил карьеру. Я бы хотела посмотреть на Туктамышеву и Загитову»
16 минут назад
Хореограф Навиславская о короткой программе Семененко: «Женя катает про борьбу за трон, про предназначение, что он – мессия, практически Иисус»
223 минуты назад
Боброва о подиуме в танцах на льду на ЧР: «Все будет зависеть от того, кто будет сидеть в технической бригаде и какое количество будет своих или не своих судей»
1229 минут назад
Алексей Горшков: «Сейчас нас смотрят и итальянцы, и американцы. Причем не только соревнования, но и даже шоу. Заочное соревнование все-таки ведется»
2сегодня, 17:22
Алексей Горшков: «Кагановская умеет подхватить зал своей энергетикой. Есть хорошие катальщики, но не хватает контакта с залом. Она в этом плане молодец»
26сегодня, 17:12
Александр Коган: «Уверен, что 2025 год принесет нам перемены и мы сможем показывать все то, что умеем, на соревнованиях не только в нашей стране»
6сегодня, 15:29
Главред «Миллиард.Татар» о Загитовой: «У нее очень большая база поклонников. Видим, это народная любовь! И неспроста народ ее любит»
30сегодня, 15:22
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Муравьева и Фролова выйдут с короткой программой в первой разминке, Петросян – во второй, Горбачева и Акатьева – в третьей
70сегодня, 15:00
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Дикиджи и Гуменник представят короткую программу в первой разминке, Семененко, Кондратюк и Угожаев – во второй
60сегодня, 14:56
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Бойкова и Козловский покажут короткую программу первыми, Мишина и Галлямов – во второй разминке
51сегодня, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
1115 декабря, 15:53
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
3010 декабря, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
610 декабря, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
510 декабря, 15:01
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
10 декабря, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
17 декабря, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
57 декабря, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Рекомендуем