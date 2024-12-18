Рудковская о деле Парсеговой: «Зато как мы Тутберидзе наладили бизнес! Раз в квартал теперь контрольные прокаты за денежку»

Рудковская считает, что дело Парсеговой наладило бизнес Тутберидзе.

— Яна Александровна, а честно — вы по поводу истории с Парсеговой не жалеете? Поступили бы так же сейчас?

— Не жалею ни о чем. Беспрецедентный кейс в истории фигурного катания и спорта в целом. Правда победила неблагодарную ложь со стороны мамы, которую мы доказали в каждом пункте. Решение вступило в законную силу.

У нас огромное количество спортсменов на контракте. И мы расстаемся со всеми нормально, расторгаем контракты по обоюдному согласию, без судов, прощая затраченные средства. Хотя так же вкладывали. Но, когда тебе в душу плюют обманным путем, это не может остаться безнаказанным.

То, что случилось — некрасивая история, соглашусь! Можно было прийти по-человечески, поговорить, как делают другие родители. И, смею вас уверить, конфликта бы не было! Но так как был такой плевок и очень много вранья…

Я вообще хотела прийти на финальное судебное заседание и простить все долги, причем об этом плане знали даже наши адвокаты. Выиграть дело, но прийти на последнее заседание и все простить. Но тут влез ты, Дима (корреспондент «СЭ» Кузнецов — прим. Sport24). Если бы не твое интервью — так бы и сделала. Из-за тебя пришлось доводить до конца.

Зато как мы Этери Георгиевне наладили бизнес! Раз в квартал теперь контрольные прокаты за денежку. Потому что после того, как она сделала открытую тренировку для Парсеговой, она поняла — это неплохой бизнес.

На государственной арене сделали билеты по 10 тысяч, на 5 миллионов продали, говорят, что заплатили аренду — так прекрасно, еще и принесла деньги в казну. Плюс Redkassa свои комиссионные заработала. Все в плюсе. И бизнес налажен.

Кто бы что ни говорил, именно кейс Парсеговой не только оказался поучительным, но и бизнес настроил. А мы на выплаченные нам деньги привезли детей на шоу из Курской и Белгородской областей, Донецкой и Луганской Республик. Экипировали детей из многодетных семей и семей СВО. Сделали большое дело. В конце года все наши благотворительные дела перечислим с прикрепленными платежками, – сказала Рудковская .

Этери Тутберидзе проводила открытую тренировку с билетами за 10 тысяч, чтобы оплатить долг 11-летней Арины Парсеговой в 2 млн рубрей перед Академией Плющенко.

«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч